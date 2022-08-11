Жители Рязани предложили реорганизовать троллейбусные маршруты в городе

Новшество позволит увеличить число пассажиров, перевозимых УРТ, и повысить рациональность работы троллейбусов на пятом маршруте.

С идеей активисты выступили на странице «stvchannel — Рязань: о городской среде» ВКонтакте.

По словам автора инициативы, таким образом появится дополнительный транспорт из центра Рязани в Дашково-Песочню в час пик, а УРТ увеличит число рейсов без вывода на линии дополнительных машин.

«После закрытия депо-1 троллейбусы пятого маршрута ездят в депо-3 по длинному пути, который проходит по популярному направлению из центра в Песочню. Троллейбусы, едущие в депо, редко берут пассажиров на этом участке. А УРТ теряет немало пассажиров, особенно в вечерний час пик», – говорится в сообщении.

Активисты предлагают обозначить рейсы пятёрки из и в депо отдельными маршрутами и прописать их в следующих контрактах на маршруты УРТ в октябре, например:

14: Депо-3 — пл. Ленина — ул. Строителей

Рейсы в депо будут совершать троллейбусы маршрута 5н, обратно — 5в.

15: Депо-3 — завод САМ — ул. Строителей

Рейсы в депо будут совершать троллейбусы маршрута 5в, обратно — 5н.