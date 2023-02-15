Жители Рязани обнаружили открытый люк возле тропинки к школе

Рязанцы обращают внимание на открытый люк в одном из спальных районов города. Фото «заманухи» публикует группа Рязанский Формат ВКонтакте.

Уточняется, что опасность подстерегает пешеходов на углу дома 58 по улице Зубковой. Как пишет автор сообщения, открытый люк находится возле тропинки, по которой дети идут в 71-ю школу. Тротуаров там нет.

В комментариях горожане пишут, что это не единичная история. Например, открытый люк, по словам одного из местных жителей, сегодня «поймал свою жертву» на перекрёстке улиц Свободы и Полонского.