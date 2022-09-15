Жители Рязани могут выполнить нормативы комплекса ГТО и получить знак отличия

Управление по физкультуре и массовому спорту совместно с Муниципальным центром тестирования предлагают рязанцам сдать нормы комплекса «Готов к труду и обороне».

В сентябре нормативы будут принимать на нескольких площадках. Об этом сообщает администрация Рязани.

22 сентября, регистрация в 12 часов — плавание в бассейне «Аквамед». Заявки принимаются до 18 сентября.

26 сентября, регистрация в 14:45 — кросс в Мемориальном парке. Заявки принимаются до 21 сентября.

27 сентября, регистрация в 12 часов — стрельба в СК «Химик». Заявки принимаются до 21 сентября.

28 сентября, регистрация в 14:40 — силовая подготовка в СК «Химик». Заявки принимаются до 23 сентября.

30 сентября, регистрация в 14:40 — беговые испытания в СК «Химик». Заявки принимаются до 26 сентября.

Заявки по установленной форме принимаются на почту с обязательным указанием, на какую дату подана заявка.

При себе участникам нужно иметь паспорт (свидетельство о рождении), заявку, инструктаж по технике безопасности и медицинский допуск.

Дополнительная информация на сайте gto62.ru.

Справки и консультации можно получить по телефонам 8 (4912) 24-32-10, 24-39-80.