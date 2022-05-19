Жители Рязани хотят установить триумфальную арку в честь взятия Парижа

Глава Рязани Татьяна Панфилова провела личный прием граждан, сообщила пресс-служба городской Думы.

К Татьяне Панфиловой обратились активисты Голенчино по вопросу благоустройства мемориального парка Героев Отечественной войны 1812 года. В память о погибших в ходе войны с Наполеоном, а также в результате Крымской и Персидской войн почти 200 лет назад в парке были высажены деревья. В этом году начнется благоустройство зеленой зоны в рамках реализации проектов местных инициатив. На эти цели в бюджете предусмотрено 2,5 млн. рублей.

Заявитель попросил главу муниципального образования поддержать инициативу по установке закладного камня с информацией о парке. Местные жители мечтают о дальнейшем благоустройстве парка: оформить входную группу, установить триумфальную арку в честь взятия Парижа и обустроить небольшой фонтан, символизирующий слезы матерей о погибших сыновьях.

В этом году парк участвует в голосовании по отбору объектов, которые будут благоустроены в 2023 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Также активисты местного ТОС планируют подавать заявку на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств областного бюджета и средств Фонда президентских грантов.

К главе муниципального образования обратилась руководитель благотворительного фонда поддержки взрослых инвалидов «Колесо времени» Галина Уфимцева. Задача фонда — содействие в социальной поддержке и защите инвалидов, оказании квалифицированной медицинской помощи и социальной реабилитации. В адрес главы будет подготовлено обращение с конкретным перечнем мероприятий, при проведении которых необходима поддержка городской Думы.