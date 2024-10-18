Жители пятиэтажки на улице Гоголя оказались в экстремальных условиях из-за бездействия областной жилинспекции

Сухие деревья, которые могут в любой момент упасть на людей или повредить их квартиры. Угрожающие клубки проводов, висящие в подъездах. Поликарбонат вместо оконных стекол около лестничных клеток. Текущие канализационные трубы, которые сантехники не спешат ремонтировать.

Это не мизансцена из криминального триллера, а вполне явственные картины, окружающие жителей дома №36 на улице Гоголя в Рязани. Официальный износ здания — 70%. Несмотря на это, как пишут наши коллеги из Рязанского выпуска «Новой газеты», ни управляющая компания ООО «Либер», ни контролирующая ее работу государственная жилищная инспекция Рязанской области не спешат избавить обитателей квартир от столь экстремальных условий.

— Я не раз жаловалась и в управляющую компанию, и в жилинспекцию на протекающую канализационную трубу в моей квартире на втором этаже, — рассказывает жительница третьего подъезда Наталья. — В управляющей компании меня кормили обещаниями о том, что починят, когда у мастеров будет свободное время. В жилинспекции обещали прислать комиссию. Взяли мой номер телефона, позвонили с вопросом, где конкретно течет. Но никаких инспекторов я так и не увидела. Я отменила отпуск в ожидании мастеров из «Либера», но никто не пришел. За два месяца течь так и не устранили.

Подробнее об этой скандально-коммунальной истории и «трепетной» заботе жилинспекции о нуждах горожан читайте в свежем номере рязанской «Новой газеты» от 17 октября.