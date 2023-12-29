Жители Москвы и Подмосковья почти перестали пользоваться наличными

По итогам трех кварталов 2023 года жители Москвы и Подмосковья потратили больше 10,3 триллионов рублей на безналичную оплату. Количество таких операций составило 81,7%.

«Москвичи в 45 раз, а жители Подмосковья в 47 раз чаще используют платежные карты для оплаты и переводов, чем для снятия наличных», — цитирует пресс-службу ГУ Банка России по ЦФО интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Всего за это время жители столицы и области более 8,5 миллиардов раз безналично оплачивали товары и услуги.

Выросло и количество выпущенных карт: к октябрю 2023 года российские банки выпустили на территории Московской области 100,2 миллиона платежных карт, что на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.