Четверг, 3 октября, 2024

Жители Липецка ломают ноги на убитых дорогах в собственных дворах

Автор: powder

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В региональном отделении Народного фронта указали в VK на плохое состояние придомовой территории домов 21 и 37 по проспекту 60 лет СССР в Липецке.

Глубина ям на дорожном полотне составляет более семи сантиметров. Местная жительница рассказала, что попала в одну из них и повредила ногу, получив перелом в двух местах. Подобные травмы получили еще три человека.

В администрации города, куда жаловались липчане, посетовали, что территорию содержит управляющая компания. При этом в УК «Новый город» утверждают, что не занимаются дорожными работами.

Народный фронт обратился в мэрию Липецка с просьбой решить проблему.

Всего в указанных домах живет более 800 человек.

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