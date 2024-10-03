Жители Липецка ломают ноги на убитых дорогах в собственных дворах

В региональном отделении Народного фронта указали в VK на плохое состояние придомовой территории домов 21 и 37 по проспекту 60 лет СССР в Липецке.

Глубина ям на дорожном полотне составляет более семи сантиметров. Местная жительница рассказала, что попала в одну из них и повредила ногу, получив перелом в двух местах. Подобные травмы получили еще три человека.

В администрации города, куда жаловались липчане, посетовали, что территорию содержит управляющая компания. При этом в УК «Новый город» утверждают, что не занимаются дорожными работами.

Народный фронт обратился в мэрию Липецка с просьбой решить проблему.

Всего в указанных домах живет более 800 человек.