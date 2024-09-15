Жители Касимова пожаловались на ненадлежащее обслуживание многоквартирного дома

В социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что в Касимове на улице Воровского ненадлежащим образом обслуживают многоквартирный дом. Этим вопросом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Согласно существующей информации, дом построен в 1917 году. Он является объектом культурного наследия местного значения. На сегодняшний день фундамент здания разрушается, на фасаде образовались трещины, кровля протекает. В одной из квартир уже частично обрушилось потолочное перекрытие. Однако управляющая компания ООО «Единая УК» не принимает мер по устранению всех дефектов и предложила жильцам провести работы за свой счет.

В СУ СК России по Рязанской области организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Владимиру Никешкину представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.