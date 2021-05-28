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Пятница, 28 мая, 2021
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Жители Храпова выступили против строительства приюта для бездомных животных

7info
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Приют для бездомных животных в Рязани планируют построить в районе Храпова. Дачники и местные жители выступают против, сообщает ГТРК «Ока».

Питомник рассчитан на 300 собак, его разместят на участке 55 тысяч квадратных метров. Там построят центр стерилизации, ветеринарную клинику. Участок для строительства выбрала специальная комиссия.

Администрация обещает, что в работе приюта будут соблюдены все санитарные нормы. Дачники в этом сомневаются. 

Беспризорных животных разместят на месте бывшей военной базы, сейчас складские помещения в разрухе, отмечает ГТРК «Ока». Дачные дома расположены менее чем в ста метрах от этого места. Люди боятся громкого лая, а также заразы.

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