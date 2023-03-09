Жители Екатеринбурга обсудили высказывание митрополита Евгения, который ответил на вопрос, можно ли бить детей, написал E1.RU.

Накануне священнослужитель отметил, что чаще всего телесные наказания для воспитания вредны, но исключать саму их возможность не стоит. Часть екатеринбуржцев согласилась с ним. Они считают, что у детей не должны быть чувства безнаказанности.

«За дело, конечно. Ребенок должен знать, что такое ответственность за неправильные действия. И, соответственно, знать, что такое боль, чтобы не причинять ее другим», — выразил свое мнение Андрей Беликов.

Другая часть горожан считает, что против физических наказаний, но бывают исключения.

«Малыша, не понимающего, что дергать котенка за хвост нельзя, можно шлепнуть по ладошке и строгим тоном сделать выговор. Это, я думаю, не считается битьем», — пояснила одна из горожанок.

Последняя группа екатеринбуржцев высказалась резко против любого насилия и агрессии при воспитании детей.