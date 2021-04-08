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Четверг, 8 апреля, 2021
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Жители 11 улиц Рязани остались без холодной воды

Валерия Мединская

Сегодня, 8 апреля, холодную воду отключили у жителей 11 улиц Рязани. Список адресов опубликовали на сайте городской администрации со ссылкой на МП «Водоканал города Рязани».

Отмечается, что воду отключили в связи с аварийно-восстановительными работами на водопроводе.

Холодную воды не будет:

  • с 00.00 до 12.00 по следующим адресам:
    ул. Свободы, д. 3,
    ул. Либкнехта, д. 3,
    ул. Фурманова, д. 24, д. 56,
    ул. Затинная, д. 32а;
  • с 09.30 до 17.00 по следующим адресам:
    ул. Зубковой д. 25к.1, д. 25к.2, д. 25к.3, д. 25б (магазин Апельсин),
    ул. Совесткой Армии д. 14/9,
    ул. Новоселов, д. 7а, д. 7к1,
    ул. Полевая, с д. 10 по д. 30,
    ул. Старое Село, с д. 46 по д. 87, с д. 15 по д. 45,
    ул. Большая, с д. 58 по д. 81, д. 88 (АЗС),
    ул. Касимовское шоссе д. 46а
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