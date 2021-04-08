Жители 11 улиц Рязани остались без холодной воды

Сегодня, 8 апреля, холодную воду отключили у жителей 11 улиц Рязани. Список адресов опубликовали на сайте городской администрации со ссылкой на МП «Водоканал города Рязани».
Отмечается, что воду отключили в связи с аварийно-восстановительными работами на водопроводе.
Холодную воды не будет:
- с 00.00 до 12.00 по следующим адресам:
ул. Свободы, д. 3,
ул. Либкнехта, д. 3,
ул. Фурманова, д. 24, д. 56,
ул. Затинная, д. 32а;
- с 09.30 до 17.00 по следующим адресам:
ул. Зубковой д. 25к.1, д. 25к.2, д. 25к.3, д. 25б (магазин Апельсин),
ул. Совесткой Армии д. 14/9,
ул. Новоселов, д. 7а, д. 7к1,
ул. Полевая, с д. 10 по д. 30,
ул. Старое Село, с д. 46 по д. 87, с д. 15 по д. 45,
ул. Большая, с д. 58 по д. 81, д. 88 (АЗС),
ул. Касимовское шоссе д. 46а