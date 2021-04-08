Жители 11 улиц Рязани остались без холодной воды

Сегодня, 8 апреля, холодную воду отключили у жителей 11 улиц Рязани. Список адресов опубликовали на сайте городской администрации со ссылкой на МП «Водоканал города Рязани».

Отмечается, что воду отключили в связи с аварийно-восстановительными работами на водопроводе.

Холодную воды не будет:

с 00.00 до 12.00 по следующим адресам:

ул. Свободы, д. 3,

ул. Либкнехта, д. 3,

ул. Фурманова, д. 24, д. 56,

ул. Затинная, д. 32а;