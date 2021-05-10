Жителей Скопина возмутил раскрашенный памятник на кладбище

Жители Скопина возмутились внешним видом памятника на Никольском кладбище. Пост об этом появился в группе Skopin.INFO :: Скопин.ИНФО.
Пользователи соцсети возмутились тому, что одна из фигур памятника на братском захоронении оказалась раскрашенной. Автор поста считает, что таким образом администрация «издевается над городом».
При этом одна из пользовательниц ВК пишет, что во времена её детства скульптура была раскрашена – солдат в плащ-палатке защитного цвета, женщина-мать в чёрном платке. По её словам, покрасить памятник не успели из-за погоды.