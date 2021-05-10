Жителей Скопина возмутил раскрашенный памятник на кладбище

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Жители Скопина возмутились внешним видом памятника на Никольском кладбище. Пост об этом появился в группе Skopin.INFO :: Скопин.ИНФО.

– Празднование Дня Победы в Скопине оказалось омрачено ещё одной сомнительной инициативой администрации, – написано в ВК.

Пользователи соцсети возмутились тому, что одна из фигур памятника на братском захоронении оказалась раскрашенной. Автор поста считает, что таким образом администрация «издевается над городом».

– Какая была в этом необходимость, и почему решили поиздеваться именно над этой скульптурой, а другие оставить так как есть, непонятно, – написал он.

При этом одна из пользовательниц ВК пишет, что во времена её детства скульптура была раскрашена – солдат в плащ-палатке защитного цвета, женщина-мать в чёрном платке. По её словам, покрасить памятник не успели из-за погоды.