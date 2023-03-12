Жителей Рязанской области призвали сообщать о свисающих с крыш сосульках

В следственном управлении СКР по Рязанской области призвали жителей региона сообщать о снежных наледях и сосульках, свисающих с крыш зданий, в обслуживающие организации или администрацию.

Об опасности при сходе наледи с крыш и травмировании людей гражданам рассказывают в связи с нестабильными погодными условиями.

В ведомстве напомнили об уголовной ответственности вплоть до лишения свободы в случае серьёзного травмирования или гибели человека при сходе наледи с крыш и призвали жителей проявлять сознательность и неравнодушие.

Происшествия, связанные с падением с крыш глыб льда и сосулек, фиксируются в России каждый год. Падающие куски наледи могут нанести человеку травмы и повлечь более тяжкие последствия. В предыдущие периоды такие печальные случаи были и в Рязанской области. В следственном управлении СКР по региону призвали граждан рассказывать детям о соблюдении правил безопасности во избежание несчастных случаев.

На улице нужно обращать внимание на скопление сосулек, снега и наледи на крышах домов и козырьках подъездов. Близко к стенам зданий не нужно подходить, также нельзя заходить за ограждения опасных участков местности.

Руководителям организаций и управляющих компаний, коммунальным службам и владельцам зданий и сооружений следует организовать работу по регулярной, своевременной очистке крыш от снега и наледи.