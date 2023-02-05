Воскресенье, 5 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Жителей Рязанской области приглашают поучаствовать в зимнем триатлоне

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Источник: сайт минспорта Рязанской области

На базе биатлонного комплекса «Алмаз» с 17 по 19 февраля пройдут Всероссийские и областные соревнования по зимнему триатлону. Участниками могут стать все желающие от 13 лет – любители и профессиональные спортсмены.

Участники состязаний преодолеют последовательно и непрерывно трассу из нескольких этапов: бег, велогонка и лыжи.

Мужчины и женщины преодолеют дистанцию в 4 км бег, 6 км МТБ велосипед, 6 км лыжные гонки. Юниоры и юноши – дистанцию вдвое меньше: 2 км кросс, 3 км МТБ велосипед, 3 км лыжи.

Жителей Рязанской области приглашают поучаствовать в зимнем триатлоне

Соревнования по зимнему триатлону пройдут в соответствии с регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации.

Зарегистрироваться на соревнования нужно на сайте проекта.

Подробности – в группе Федерация триатлона Рязанской области.

Заявки по форме Минспорта нужно направить на почту.

Жителей Рязанской области приглашают поучаствовать в зимнем триатлоне

Возрастное ограничение 13+

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