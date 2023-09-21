Жителей Рязанской области предупредили о возможных перебоях в телевещании

Причиной перебоев может стать интерференция – явление, при котором радиоволны Солнца перебивают телесигнал.

Как сообщает издательство «Пресса», большинство зрителей не заметят ухудшений в качестве вещания, но кратковременные распад картинки на пиксели или ее пропадание все равно возможны.

В Рязанской области выход Солнца на одну ось со спутником связи и наземным ретранслятором возможен с 11 до 12:42 часов, перебой может продлиться от нескольких секунд до 5 минут.

График моментов интерференции можно просмотреть на сайте РТРС и в кабинете телезрителя.