Вторник, 4 октября, 2022
Татьяна Проводина

Жителей Рязани приглашают присоединиться к всероссийской акции по сбору макулатуры

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Изображение от kstudio на Freepik

С 15 сентября по 15 ноября 2022 года проходит крупнейшая в России акция по сбору макулатуры «Бумбатл». Она проводится в третий раз в поддержку нацпроекта «Экология». Об этом сообщает администрация Рязани в Telegram канале.

Акция проходит во всех российских регионах. Участие в ней принимают школы, детские сады, вузы, колледжи и компании. Можно присоединиться к соревнованию и индивидуально.

На интерактивной карте, размещённой на сайте проекта, можно найти ближайшую точку приёма макулатуры.

В финале акции определят топ-3 самых результативных участников в каждой из категорий.

Жителей Рязани приглашают присоединиться к всероссийской акции по сбору макулатуры
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