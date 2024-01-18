Жителей Рязани приглашают на бесплатные детские субботы в «М5 Молл»

20 января в 14:30 «М5 Молл» приглашает самых смелых и веселых юных гостей на захватывающую цирковую историю с обязательно хорошим концом. Дети помогут добродушным цирковым артистами Але и Оп избавить цирк от козней злодея Колунсона и организовать собственный цирк, где зрители будут получать радость от выступления фокусников, клоунов, акробатов и силачей. А на творческом занятии дети создадут собственных маленьких «капитошек» и повеселятся от души на бумажной дискотеке. Место встречи: помещение у магазина «Котофей», вход №2, возрастное ограничение 0+. Участие – бесплатное.

27 января в 14:30 «М5 Молл» ждет детей на уроки в необычную школу «Щенячьего патруля». Маленьким гостям предстоит освоить много полезных навыков спасателей, главное из которых – всегда приходить на помощь друзьям в трудную минуту. Вместе с героями «Щенячьего патруля» дети научатся управлять полицейской машиной, тушить пожар, сортировать мусор и многим другим полезным навыкам. А самые творческие гости создадут свой собственный именной браслет. В финале приключений всех ждет яркая дискотека с лентами. Место встречи: помещение у магазина «Котофей», вход №2, возрастное ограничение 0+. Участие – бесплатное.

Ну а после праздников дети с родителями смогут замечательно провести время на катке «М5 Молл». Площадка для этого любимого многими зимнего досуга оборудована у входа №2. Здесь есть места для переобувания, лавочки для отдыха, фудтрак Coffee Like, где можно выпить горячий ароматный кофе или чай. Для посетителей, у которых нет своих коньков, здесь открыт прокат, который работает внутри ТРЦ у входа №2.

Стоимость проката коньков: взрослые коньки – 250 рублей в час; детские коньки – 200 рублей в час; заточка коньков – 250 рублей.

Время работы катка «М5 Молл»: с 10:00 до 22:00.

Все актуальные новости «М5 Молл» можно узнать на официальных страничках ТРЦ в социальных сетях: «ВКонтакте» и Telegram.

Администрация торгово-развлекательного центра напоминает, что обработать руки антисептиками можно у каждого центрального входа ТРЦ и в тамбурах общественных санузлов. Здесь установлены специальные дозаторы.

Реклама: Филиал Компании с ограниченной ответственностью «РЯЗАНЬ ШОППИНГ МОЛЛ ЛИМИТЕД». ИНН: 9909235800.

erid: 2VtzqvQfYN2