Судебная практика всё пристальнее следит за тем, какой смысл пользователи вкладывают в стикеры и эмодзи. В ряде случаев такие сетевые реакции уже приравниваются к угрозе убийством или согласию на совершение преступления. Об этом в беседе с НСН заявила генеральный директор АНО «Белый интернет», член Совета по правам человека (СПЧ) Элина Сидоренко.

В России судами Кировской области были запрещены не менее 33 наборов стикеров в Telegram. В их числе стикеры, содержащие элементы нацистской символики. Также под запрет попали стикерпаки с изображениями политиков и иностранных агентов.

Сидоренко отметила, что подобная практика не нова.

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«Ранее под запрет уже попадали стикеры, например, в Белоруссии. Это лишь подтверждает, что судебная практика начинает всё внимательнее относиться к сетевым реакциям. Первоначально под пристальное внимание попали стикеры и эмодзи, связанные с поддержкой террористической и экстремистской деятельности. Если в стикерах присутствуют экстремистские призывы или фашистская символика, они уже формально подпадают под состав отдельных преступлений. Более того, в ряде случаев эмодзи могут трактоваться как согласие на участие в преступлении, а некоторые стикеры расценивались судами как угроза убийством. Если сетевые реакции могут спровоцировать противоправные действия, суд квалифицирует их как преступления. Такая практика будет только ужесточаться, а список запрещённых стикеров — расширяться», — пояснила она.

Кроме того, Сидоренко подчеркнула, что ответственность за цифровые действия граждан уже распространяется на лайки и дизлайки в социальных сетях, особенно под публикациями, связанными с терроризмом и экстремизмом.

«Уже давно существует практика привлечения к ответственности за репосты экстремистских и террористических материалов. Сейчас рассматривается вопрос об оценке лайков и дизлайков как юридически значимых действий. Но уже сегодня важно понимать: лайк под экстремистским или террористическим постом обязательно привлечёт внимание правоохранительных органов», — заключила эксперт.