Жителей Петрозаводска предупредили об опасности пасхальных яиц и куличей

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал об опасности злоупотребления пасхальными яйцами и куличами, пишет портал «Говорит Петрозаводск».

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По его словам, после Великого поста неумеренное питание может привести к острым желудочным и кишечным осложнениям.

«Без вреда для здоровья на Пасху один человек может съесть максимум три куриных яйца и 100 граммов кулича», – пояснил Охлопков.

Глава Минздрава Карелии призывает людей, имеющих противопоказания и ограничения по употреблению яиц, следовать рекомендациям врача.