Жителей Петрозаводска предупредили об опасности пасхальных яиц и куличей

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал об опасности злоупотребления пасхальными яйцами и куличами, пишет портал «Говорит Петрозаводск».
По его словам, после Великого поста неумеренное питание может привести к острым желудочным и кишечным осложнениям.
«Без вреда для здоровья на Пасху один человек может съесть максимум три куриных яйца и 100 граммов кулича», – пояснил Охлопков.
Глава Минздрава Карелии призывает людей, имеющих противопоказания и ограничения по употреблению яиц, следовать рекомендациям врача.