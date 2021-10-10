Жителей Пензы шокировали детские качели, которые сковали цепью

В Пензе местные жители раскритиковали решение сковать цепью детские качели в на проспекте Победы у дома №146, пишет Pro Город.

На ситуацию пожаловалась горожанка, которая рассказала, что это было сделано еще в начале лета по распоряжению председателя дома.

Такое решение было принято, чтобы «дети не катались, не ломали их и не мешали своим криком и смехом».

Некоторые комментаторы принялись осуждать родителей за бездействие, поскольку они давно могли взять кусачки или болгарку и сломать цепь. В целом же пользователи возмутились поведением автора подобной идеи.

Среди горожан нашлись и те, кто решил, что цепь повесили недавно, в целях борьбы с распространением коронавируса.