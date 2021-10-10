7.8 C
Рязань
Воскресенье, 10 октября, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

Жителей Пензы шокировали детские качели, которые сковали цепью

Никита Брыкин
Жителей Пензы шокировали детские качели, которые сковали цепью

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В Пензе местные жители раскритиковали решение сковать цепью детские качели в на проспекте Победы у дома №146, пишет Pro Город.

На ситуацию пожаловалась горожанка, которая рассказала, что это было сделано еще в начале лета по распоряжению председателя дома.

Такое решение было принято, чтобы «дети не катались, не ломали их и не мешали своим криком и смехом».

Некоторые комментаторы принялись осуждать родителей за бездействие, поскольку они давно могли взять кусачки или болгарку и сломать цепь. В целом же пользователи возмутились поведением автора подобной идеи.

Среди горожан нашлись и те, кто решил, что цепь повесили недавно, в целях борьбы с распространением коронавируса.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,707ЧитателиЧитать
1,521ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]