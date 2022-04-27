Жителей и гостей города приглашают на экскурсии по Рязани

30 апреля в Рязани состоится экскурсия, которая познакомит жителей и гостей с колоритом древнего города. Участников приглашают пройти через девять столетий развития города, вспомнить выдающихся жителей, забавные предания и важные открытия, сделанные нашими земляками.

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Начало 12.00, продолжительность 2,5 часа.

Стоимость 900 руб. взрослый, 750 руб. – ребенок до 16 лет.

1 мая состоится весенняя автобусно-пешеходная экскурсия по Рязани. В старину рязанцев называли «полоумными людищами» и «косопузыми» — вы узнаете, как родились эти определения. Чем Рязань отличается от других известных русских городов. Оцените главные достопримечательности Рязани А также услышите, как у рязанских грибов появились глаза и какие знаменитые люди посещали наши края.

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Начало 10.00,продолжительность 2,5 часа.



Стоимость 1100 руб. взрослый, 900 руб. – ребёнок до 16 лет.

2 мая состоится обзорная пешеходная экскурсия по городу.

Начало 12.00, продолжительность 2,5 часа.

Стоимость 900 руб. взрослый, 750 руб. – ребёнок до 16 лет.

Заказать экскурсии можно по телефону 8-800-511-10-62.