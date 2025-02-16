Жителей Брянска напугал мощный гул самолетов в небе

Днем в субботу жители Советского и Бежицкого районов Брянска услышали в небе мощный гул самолетов, пишут «Брянские новости».
По словам очевидцев, звуки были громкими и продолжительными.
Комментариев властей на момент публикации не поступало.
Днем в субботу жители Советского и Бежицкого районов Брянска услышали в небе мощный гул самолетов, пишут «Брянские новости».
По словам очевидцев, звуки были громкими и продолжительными.
Комментариев властей на момент публикации не поступало.
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