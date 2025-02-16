Воскресенье, 16 февраля, 2025
-8.9 C
Рязань
Происшествия

Жителей Брянска напугал мощный гул самолетов в небе

powder

Днем в субботу жители Советского и Бежицкого районов Брянска услышали в небе мощный гул самолетов, пишут «Брянские новости».

По словам очевидцев, звуки были громкими и продолжительными.

«Шум напоминал звук реактивных двигателей», — говорится в публикации.

Комментариев властей на момент публикации не поступало.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.