Понедельник, 13 февраля, 2023
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Жителей Братска напугали слухи о маньяке, который выслеживает жертв и бьет молотком

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Жители Братска сообщили, что в городе орудует маньяке, который выслеживает жертв и бьет молотком по голове, написала КП.

Женщин призывают не ходить по безлюдным местам и вооружаться перцовыми баллончиками.

«Раньше по вечерам ходила в магазин, больше из дома в это время не выйду», – отметила одна из горожанок.

Многие также посоветовали не отпускать лишний раз на улицу детей.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что зарегистрирован один факт нападения на женщину. Пострадавшую несколько раз ударили тяжелым предметом по голове и украли сумку.

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