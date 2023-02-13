Жители Братска сообщили, что в городе орудует маньяке, который выслеживает жертв и бьет молотком по голове, написала КП.

Женщин призывают не ходить по безлюдным местам и вооружаться перцовыми баллончиками.

«Раньше по вечерам ходила в магазин, больше из дома в это время не выйду», – отметила одна из горожанок.

Многие также посоветовали не отпускать лишний раз на улицу детей.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что зарегистрирован один факт нападения на женщину. Пострадавшую несколько раз ударили тяжелым предметом по голове и украли сумку.