Воскресенье, 5 марта, 2023
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Жителей Архангельска возмутил эгоизм вологжан в трагедии с ребенком

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В Архангельске возмутились эгоизмом жителей Вологды, которые проходили мимо сбитого ребенка после аварии, написала «Вологда-поиск».

Трагедия произошла на пешеходном переходе на улице Карла Маркса. Водитель совершил наезд на 12-летнюю девочку, которая в итоге погибла. Нарушитель оказался уроженцем Архангельской области.

После ДТП он поспешил покинуть Вологду, его остановили только через пару часов в районе Сямжи. Архангельска

Жители обратили внимание на «слепых равнодушных эгоистов».

«Что за бред? Ребенок лежит на дороге и все едут мимо! И эти люди потрясены?», – задался вопрос пользователей.

Некоторые отметили, что никто из потока не остановился и не попытался догнать и остановить фуру.

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