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Пятница, 28 апреля, 2023

Житель Волгограда привез из поездки на шашлыки огромного червя под кожей

В Волгограде врачи извлекли из груди местного жителя огромного белого червя-паразита, который может передвигаться под кожей со скоростью до 20 сантиметров в сутки, сообщил портал V1.RU.

Мужчина поехал на природу, чтобы пожарить шашлыки. Он отдыхал в Волго-Ахтубинской пойме. Там туриста укусил комар. Зуд в месте укуса не проходил несколько дней.

Выяснилось, что под кожей у него завелся червь-паразит размером до 15 сантиметров.

Врач-инфекционист Ольга Чернявская пояснила, что причиной случившегося стало паразитарное заболевание — дирофиляриоз. При укусе комара в организм человека попала личинка, которая под кожей превратилась во взрослого червя.

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