Житель Суджи рассказал о первом дне вторжения ВСУ и бегстве из города

В первый день наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, жители города Суджа, находящегося недалеко от границы, пережили самый сильный обстрел с начала специальной военной операции (СВО). Местный житель Сергей рассказал «Ленте.ру», как он под огнем эвакуировался из города на автомобиле вместе с матерью и другими родственниками.

«Такого раньше не было. Ночь мы переждали. Обычно они начинают обстреливать ночью, примерно в три часа, и ближе к обеду заканчивают. Но 6 августа было иначе — обстрелы не прекращались. Позвонил на работу — сказали, что пока не идем. Мы подумали, что к обеду все утихнет. Но все становилось только хуже и хуже», — поделился Сергей.

По его словам, неподалеку от его дома, примерно в 300 метрах, разорвался снаряд, повредивший обшивку здания. Сергей отметил, что «взрывная волна была очень ощутимой».

Он также рассказал, что днем ему позвонила родственница из Москвы, которая следила за ситуацией через Telegram, и настоятельно посоветовала им срочно уезжать: «У вас там танки уже в пригороде».

«Мать начала нервничать. Мы решили уехать и переждать. По дороге я забрал еще родственников. Отъехали недалеко, подождали, но ситуация ухудшалась. Тогда мы уехали дальше, в Большесолдатское. В итоге переночевали в Курске у родственников. А утром поняли, что возвращаться уже особо некуда», — рассказал Сергей. Сейчас они с матерью находятся в пункте временного размещения.

6 августа Украина нанесла мощный удар по Курской области, обстреляв приграничный город Суджа, после чего начался штурм государственной границы. В результате войскам, подконтрольным Киеву, удалось проникнуть на территорию России и взять под контроль несколько населенных пунктов. По данным на 21 августа, жертвами вторжения стали 30 мирных жителей, еще более 140 человек пострадали.