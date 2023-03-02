Четверг, 2 марта, 2023
Татьяна Проводина

Житель Спас-Клепиков задержан с поличным за распространение гашиша

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Фото с сайта УМВД по Рязанской области

Оперативники УНК с коллегами из Клепиковского райотдела МВД задержали на улице Спас-Клепиков 41-летнего местного жителя с 10 граммами гашиша.

По имевшимся данным, мужчина промышлял сбытом наркотического средства через закладки и вышел из дома для размещения гашиша в тайники.

Полицейские установили, что неработающий клепиковец недавно ездил в Подмосковье и привёз партию запрещённого вещества. В ходе обследования его автомобиля ВАЗ-21150 сотрудники полиции нашли более 200 свертков с гашишем общей массой 109 граммов.

Следователь ОМВД по Клепиковскому району возбудил уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Подозреваемый заключён под стражу.

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