Вторник, 12 ноября, 2024
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Житель Скопинского района подменял товар после покупки и оформлял возврат

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Кристина Аманн
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Жителя Скопинского района обвиняют в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч.3 ст. 30 ч. 2 ст. 159 УК РФ).

В январе-феврале 2024 года мужчина заказывал на интернет-сервисе компьютерные процессоры. Он договаривался с продавцами, что оплатит товар после его получения. В почтовом отделении мужчина подменял процессоры на более дешевые и оформлял возврат товара.

Подмену однажды заметил работник почтового отделения. Он потребовал вернуть похищенное.

Отмечается, что ущерб, причиненный собственникам товара, составил более 1 миллиона рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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