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Пятница, 18 февраля, 2022

Житель Скопина ответит в суде за похищение 17-летнего подростка

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Житель Скопина ответит в суде за похищение 17-летнего подростка

Александр Ильин

СК России по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимого жителя Скопинского района 1990 года рождения. Он обвиняется в похищении несовершеннолетнего, незаконном проникновении в жилище, угоне автомобиля, угрозе убийством, сообщает пресс-служба ведомства.

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По версии следствия, 14 февраля 2021 года обвиняемый похитил 17-летнего школьника из мести его матери, ранее пожаловавшейся в полицию на угрозы убить её сына.

Сведения о местонахождении подростка мужчина узнал от его знакомого, применив физическую силу, после чего угнал его автомобиль, чтобы добраться до школьника. 

Угрожая пистолетом, визуально похожим на пистолет Макарова и пригодным для стрельбы светозвуковыми патронами, обвиняемый заставил несовершеннолетнего сесть в машину и вывез в безлюдное место.

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В безлюдном месте, стреляя у головы жертвы, обвиняемый заставил парня встать на колени и попросить прощения.

Уголовное дело передано в суд.

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