Житель Сасова ударил несколько раз ножом своего приятеля. Мужчина скончался

В Сасовском округе признали виновным мужчину, который нанес тяжкие телесные повреждения знакомому, от которых он скончался. Об этом сообщает пресс-служба регионально СУ СКР.

Инцидент произошел 14 сентября 2023 года на улице Пушкина в Сасове. Приятели выпивали. Вдруг у них случился конфликт. Гость нанес хозяину дома несколько ударов ножом в область плеча и грудной клетки. От полученных ранений потерпевший умер на месте происшествия.

Суд назначил виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.