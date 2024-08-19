Житель Саратовской области держал на своей ферме 3 рабов

В Перелюбском районе Саратовской области задержан мужчина, который несколько месяцев держал в рабстве троих человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, злоумышленник с апреля по август удерживал на своей ферме в селе Марьевка троих мужчин, принуждая их к бесплатному труду. Потерпевшие должны были ухаживать за домашними животными. За отказ от работы им грозили насилием. Известно, что один из пострадавших был избит за попытку неповиновения.

5 августа одному из потерпевших удалось сбежать и обратиться в полицию. Выяснилось, что жертвами преступника стали жители Москвы, Кировской области и Саратова.

В настоящее время обвиняемый заключен под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.