Понедельник, 19 августа, 2024

Житель Саратовской области держал на своей ферме 3 рабов

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от Freepik

В Перелюбском районе Саратовской области задержан мужчина, который несколько месяцев держал в рабстве троих человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, злоумышленник с апреля по август удерживал на своей ферме в селе Марьевка троих мужчин, принуждая их к бесплатному труду. Потерпевшие должны были ухаживать за домашними животными. За отказ от работы им грозили насилием. Известно, что один из пострадавших был избит за попытку неповиновения.

5 августа одному из потерпевших удалось сбежать и обратиться в полицию. Выяснилось, что жертвами преступника стали жители Москвы, Кировской области и Саратова.

В настоящее время обвиняемый заключен под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

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