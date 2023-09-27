Житель Рыбновского района задержан за убийство матери

Житель Рыбновского района Рязанской области подозревается в убийстве матери, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Уголовное дело в отношении мужчины 1994 года рождения завели по ч.4 ст. 111 УК РФ (причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, 24 сентября нетрезвый мужчина жестоко избил мать, женщина скончалась на месте. Известно, что ранее сын уже избивал мать.

Задержанный признался, решается вопрос об аресте.

Расследование уголовного дела продолжается.