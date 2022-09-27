Вторник, 27 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Житель Рыбновского района устроил в своей квартире наркопритон

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Photo by form PxHere

В Рыбновском районе 51-летний мужчина организовал в своей квартире наркопритон. Потребителей запрещённых веществ он пускал в своё жильё взамен на предоставление ему части наркотиков.

Уголовное дело рассматривал Рыбновский районный суд. Прокуратура Рыбновского района поддержала государственное обвинение.

Как следует из материалов, злоумышленник пускал в свою квартиру знакомых наркопотребителей в обмен на предоставление ему части запрещённых веществ. Мужчина с сентября 2021 года по январь 2022 года систематически предоставлял знакомым для совместного потребления наркотиков свою квартиру, пока его действия не пресекли полицейские.

Обвиняемый в суд полностью признал вину в совершении преступления и раскаялся в содеянном. Также он активно способствовал расследованию преступления.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ, и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор не обжаловался и вступил в законную силу, – сообщили в прокуратуре Рыбновского района.

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