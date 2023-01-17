Житель Рыбного, выронив на улице смартфон, лишился и денег со счёта в банке

Сотрудники ОМВД по Рыбновскому району раскрыли кражу смартфона и денежных средств со счёта местного жителя.

54-летний рыбновец сообщил полицейским, что недавно при проверке банковского счёта заметил пропажу свыше 14 тысяч рублей.

В ходе опроса заявителя выяснилось, что в конце 2022 года он потерял свой смартфон, с которого управлял средствами на счёте. Предположительно, мужчина случайно выронил гаджет, возвращаясь с застолья у знакомых. Пропажу житель Рыбного позже заметил, однако смартфон найти не удалось.

Полицейские выяснили, на чей счёт были переведены средства и в каком банкомате их обналичили. Установили и личность злоумышленницы – подозреваемой оказалась 25-летняя местная жительница. Её нашли и задержали.

По предварительным данным, от родственника женщина узнала, что тот нашёл на улице смартфон. Задержанная нашла в памяти гаджета нужную информацию, перевела деньги себе и обналичила их. Эти операции отследили сотрудники полиции.

Таким образом, было раскрыто и хищение смартфона. Причастным к краже смартфона оказался 29-летний рыбновец. Обнаружив чужое устройство на улице, мужчина воспользовался им для своих нужд и затем передал родственнице. Такие действия квалифицируются как кража. Злоумышленника нашли и задержали.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о краже, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. Женщине по ч.3 ст.158 УК РФ грозит до 6 лет лишения свободы.