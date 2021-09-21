Житель Ряжска через суд добился положенной по закону досрочной пенсии

В Рязанском областном суде рассмотрена апелляционная жалоба по иску к отделению Пенсионного фонда. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Гражданин обратился в суд с иском к УПФ РФ в Ряжском районе Рязанской области о признании права на государственную пенсию по старости в соответствии с Законом РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

В обоснование исковых требований он указал, что в конце декабря 2019 года пенсионный орган отказал ему в назначении государственной пенсии по старости в соответствии с вышеуказанным законом. Ответчиком не были включены к зачету периоды проживания в зоне с льготным социально-экономическим статусом продолжительностью 17 лет 6 месяцев 17 дней.

Постановлением Правительства РФ «Об утверждении перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» г. Ряжск Рязанской области относится к зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом.

Суд первой инстанции, рассмотрев представленные доказательства, допросив свидетелей по делу, пришел к выводу, что суммарная продолжительность проживания истца в зоне с льготным социально-экономическим статусом на момент исполнения ему 57 лет составила с 08.09.2003 г. по 03.01.2020 г. 16 лет 03 месяца 26 дней, что является основанием для снижения общеустановленного пенсионного возраста на три года. По состоянию на дату обращения истца за назначением пенсии общий страховой стаж составил 22 года 04 месяца 27 дней, следовательно, оснований для отказа в назначении истцу пенсии по старости в соответствии с нормами законодательства не имелось.

Ряжский районный суд удовлетворил исковые требования гражданина и признал за ним право на пенсию по старости в соответствии с Законом РФ от 15.05.1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» с 03 января 2020 года, обязав УПФ РФ в Ряжском районе включить в зачет периоды проживания в зоне с льготным социально-экономическим статусом.

Решение было обжаловано ответчиком в апелляционном порядке.

Рязанский областной суд признал обоснованными выводы районного суда в части удовлетворения требований, решение районного суда оставил без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Решение суда вступило в законную силу.