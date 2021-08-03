Житель Рязанского района выращивал в подвале дома коноплю

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В деревне Наумово Рязанского района 35-летний мужчина выращивал коноплю в подвале своего дома. Его уже задержали. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейским стало известно, что мужчина может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. Оперативники провели санкционированное обследование и обнаружили разложенные для высушивания кусты конопли и готовую марихуану.

В подвале коттеджа находилась настоящая нарколаборатория: там были светоотражающие материалы, вентиляция, вытяжка и лампы дневного света. В 27 емкостях произрастали кусты конопли.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, изготовление наркотических средств, а также хранение растений, содержащих наркотические средства, либо их частей в крупном размере) и по ч.1 ст.231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства). Злоумышленнику грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.