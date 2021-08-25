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Среда, 25 августа, 2021
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Житель Рязани поджёг автомобиль у дома соседа

7info
Житель Рязани поджёг автомобиль у дома соседа

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В Рязани сотрудники полиции нашли и задержали поджигателя автомобиля. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

О сгоревшем «Рено» в полицию сообщил 45-летний владелец. Мужчина уставил машину на ночь у дома на улице Советской, где жил его знакомый, занимающийся ремонтом. Утром хозяин обнаружил полностью сгоревшую иномарку.

К поджогу оказался причастен 38-летний рязанец, сосед автомеханика. Больше года назад он поссорился с рязанцем и затаил обиду. Выпив, злоумышленник решил отомстить и сжёг чужой автомобиль.

Уголовное дело следователи завели по ч.2 ст. 167 УК РФ, виновному грозит 5 лет лишения свободы.

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