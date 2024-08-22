Четверг, 22 августа, 2024

Житель Ряжска украл из пруда рыбхоза более 50 кг рыбы

Автор: Кристина Аманн

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Фото: freepik.com/

В Ряжском районе раскрыли крупное хищение рыбы из пруда рыбхоза. Злоумышленника нашли по горячим следам. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Работник рыбхоза заметил автомобиль, который двигался по дороге к дальнему берегу пруда, и вскоре поехал обратно. Это показалось ему странным, и мужчина вызвал полицию.

Госавтоинспекторы остановили автомобиль, в котором находились двое мужчин. При осмотре машины полицейские обнаружили сети со свежей рыбой. Вес улова составлял более 50 килограммов.

Выяснилось, что 49-летний житель Ряжска поехал на рыбалку с сетью на попутке, подъехал к окрестности пруда рыбхоза, а затем пешком пошел к берегу, чтобы не привлекать к себе внимания. Улов оказался настолько большим, что он попросил приятеля помочь ему довезти его. Тот приехал на автомобиле.

В отношении 49-летнего мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ (Кража), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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