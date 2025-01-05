Житель Рязанской области выиграл 1 млн рублей в «Новогоднем миллиарде»

Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» подвел итоги новогоднего, 1604-го тиража «Русского лото» и предоставил аналитику по выигрышам в Рязанской области.

Совокупная сумма выигрышей жителей Рязанской области в новогоднем тираже «Русского лото» составила 16 154 977 рублей. При этом один счастливчик стал обладателем 1 млн рублей. Победитель пока не обратился за выигрышем.

Всего в регионе было приобретено 70 522 билета, оказавшихся выигрышными.

По итогам «Новогоднего миллиарда»-2025 выигрышными стали 11 920 044 билетов, а всего в праздничном тираже было разыграно 3 652 173 987 рублей.