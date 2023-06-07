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Житель Рязанской области получил 12 лет колонии за убийство знакомого

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Суд признал жителя Ряжского района 1990 года рождения, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

6 февраля 2021 года произошла ссора между двумя нетрезвыми знакомыми. Гость жестоко избил хозяина квартиры, ударил ножом в ногу. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Суд признал мужчину виновным, приговорив к 12 годам колонии строго режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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