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Понедельник, 29 ноября, 2021
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Житель Рязанского района получил 8,5 лет колонии за убийство отца

7info

Суд признал 42-летнего жителя посёлка Мурмино Рязанского района виновным в убийстве отца. Подробности дела сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. 7 апреля 2021 года он, находясь в нетрезвом состоянии, поссорился с отцом и жестоко избил старика ногами. От полученных ран пенсионер скончался на месте.

Причиной конфликта стали претензии пожилого человека, что сын нигде не работает и живет за его счет.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 8,5 годам колонии строго режима. Вступил ли приговор в законную силу, не уточняется.

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