Житель Рязанского района подозревается в убийстве соседа

Житель Рязанского района, 1962 года рождения, подозревается в убийстве соседа. Подробности сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

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Труп мужчины 1974 года рождения нашли в его доме 19 марта. На теле обнаружены многочисленные раны и ссадины головы. Следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

По подозрению в преступлении задержан житель Подвязья, сосед погибшего, с которым он выпивал. Мужчина дал признательные показания.

Решается вопрос о помещении подозреваемого под стражу.