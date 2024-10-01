Вторник, 1 октября, 2024

Житель Рязани зарегистрировал в своём доме 28 иностранцев

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Фото: t.me/umvd62

Сотрудники отдела МВД России по Советскому району Рязани выявили и пресекли фиктивную постановку на учет 28 иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки было установлено, что 60-летний житель Рязани причастен к 28 эпизодам фиктивной регистрации граждан стран Средней Азии в своем доме на окраине города. Фактически иностранные граждане проживали в других местах.

Первый случай фиктивной регистрации был выявлен около месяца назад. В ходе дальнейшего расследования полицейские установили, что злоумышленник неоднократно совершал подобные противоправные действия в 2024 году.

В настоящее время проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего и привлечения виновных лиц к ответственности.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Православного блогера задержали по обвинению в изнасиловании дочери прихожанки

Телеканал ТНТ устроил субботник на пляже после съёмок фильма «Небриллиантовая рука»

Журналистка Баязитова попросила Путина о помиловании

«Яндекс» несколько раз списал деньги с пользователей, но обещал вернуть

В Рязанской области 67 человек отметили вековой юбилей

В Уфе снесли часть Благовещенского монастыря ради новой застройки

Павел Малков: рязанцы жалуются на недостаточное обеспечение лекарствами

В посёлке Мехзавода возводят новый ФОК и обновляют дорогу к нему

В Шацком районе пожар оставил семью пенсионеров без крыши над головой

«Кличко со слезами сидел. Народ будет бунтовать». Печальная судьба Украины открылась российской провидице

Женский хоккей во всей красе: «Триколор» покажет все игры юбилейного сезона ЖХЛ

Магнитные бури в октябре 2024: учёные назвали самые опасные дни