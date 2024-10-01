Житель Рязани зарегистрировал в своём доме 28 иностранцев

Сотрудники отдела МВД России по Советскому району Рязани выявили и пресекли фиктивную постановку на учет 28 иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки было установлено, что 60-летний житель Рязани причастен к 28 эпизодам фиктивной регистрации граждан стран Средней Азии в своем доме на окраине города. Фактически иностранные граждане проживали в других местах.

Первый случай фиктивной регистрации был выявлен около месяца назад. В ходе дальнейшего расследования полицейские установили, что злоумышленник неоднократно совершал подобные противоправные действия в 2024 году.

В настоящее время проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего и привлечения виновных лиц к ответственности.