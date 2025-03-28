Житель Рязани подозревается в коррупционном преступлении

Железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязань следственного управления СК России по Рязанской области в отношении 31-летнего жителя Рязани возбуждено уголовное дело о посредничестве во взяточничестве (ч. 1 ст. 291.1 УК РФ).

По данным следствия, в марте 2024 года подозреваемый получил от своего знакомого в интересах последнего 37 тысяч рублей для последующей передачи в качестве взятки должностному лицу, ранее состоящему в должности государственного инспектора по маломерным судам Главного управления МЧС России по Рязанской области, за совершением им действий, направленных на утверждение положительных результатов сдачи практической части экзамена на право управления маломерными судами, фактически его не принимая.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками УФСБ России по Рязанской области.

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По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.