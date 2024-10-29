В Рязани суд признал местного жителя виновным в распространении ложной информации о спецоперации и деятельности ВС РФ. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

В рамках расследования уголовного дела было установлено, что рязанец оставлял комментарии с ложной информацией в интернете. Записи были доступны неограниченному кругу пользователей соцсетей.

Оперативное сопровождение расследования осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Рязанской области.

По итогам разбирательства суд признал мужчину виновным в нарушении ч. 1 ст. 207.3 УК РФ и назначил наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.