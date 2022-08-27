Житель Рязани, оставшийся в Липецке без денег, совершил два преступления

В Липецке возбуждены уголовные дела в отношении жителя Рязани. Мужчину подозревают в краже и грабеже, сообщила пресс-служба УМВД Липецкой области.

По предварительным данным, 31-летний рязанец добирался в Сочи с помощью приложения для совместных поездок. В Липецке он зашёл в магазин. Пока рязанец совершал покупки в торговой точке, у него разрядился сотовый телефон. Выйдя на улицу, мужчина не обнаружил на месте машины перевозчика.

Житель Рязани остался в чужом городе без денег. Утром 27 июля подозреваемый взломал табачную лавку и украл 5300 рублей. Затем, проходя мимо магазина сантехники, обратил внимание на приоткрытую дверь подсобного помещения. Украв со стола женскую сумочку рязанец попытался скрыться, но был замечен хозяйкой. Догнать похитителя женщина не сумела.

Злоумышленнику удалось убежать, а потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. В кратчайшие сроки рязанца задержали сотрудники ППС.

В совершении преступления фигурант полностью признался и раскаялся, добровольно возместив причиненный ущерб.