Житель Петропавловска-Камчатского задержан за убийство знакомого

В Следственном отделе по городу Петропавловск-Камчатский СУ СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту убийства жителя краевой столицы по статье 105 часть 1 УК РФ. Подозревается 30-летний ранее судимый мужчина, находящийся под административным надзором до 2026 года, проживающий в городе Петропавловск-Камчатский. Подробности сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в апреле 2023 года подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил нападение на потерпевшего в квартире в городе Петропавловск-Камчатский, в ходе ссоры. Мужчина нанес потерпевшему многочисленные удары в жизненно важные части тела, используя кулаки, подручные предметы в качестве оружия. К сожалению, потерпевший скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

Подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело возбуждено при оперативном сопровождении УМВД России по Камчатскому краю. В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.