Житель Новомичуринска Ян Синцов почти месяц не выходит на связь, его ищут волонтёры и полицейские

28 декабря в полицию обратилась жительница Новомичуринска с заявлением о пропаже своего 34-летнего двоюродного брата Яна Синцова, проживавшего последние годы в Москве. К поискам мужчины также приступили волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Издательство «Пресса» сообщает, что мужчина перестал выходить на связь 2 декабря, в социальные сети в последний раз заходил 17 декабря. Тревогу поднял отец пропавшего, живущий в Анголе. Мужчина связался с бывшей супругой Синцова, а та, в свою очередь, обратилась к родственникам в Новомичуринске. У мужчины есть двое детей.

Выяснилось, что в последнее время мужчина проживал в одной квартире с отчимом, с которым отношения были напряженными. В начале декабря мужчину госпитализировали в реанимацию. Поиски по медицинским учреждениям Москвы не принесли результатов.

В Новомичуринске пропавшего мужчину многие знают как доброго и веселого человека. Его одноклассники также обеспокоены и надеются на благополучный исход. Его приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, чёрные волосы, карие глаза.