Житель Нидерландов получил ожоги 50% тела во время запуска фейерверка в Рязанской области

В Областной клинической больницы Рязани врачи ожогового отделения спасли жителя Нидерландов, который пострадал во время запуска фейерверка, сообщает региональный Минздрав.

Несчастный случай произошёл летом 2021 года. Мужчина приехал в Рязанскую область на отдых с друзьями.

Во время запуска праздничного фейерверка огонь поразил 50% его тела: лицо, шею, туловище, руки, ноги.

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Пострадавшего голландца доставили в ОКБ к специалистам ожогового отделения. Мужчина провёл в стационаре около двух месяцев, после чего его направили к врачам Роттердама.

Супруга пострадавшего в своем видео рассказала об инциденте.