Житель многоквартирного дома в Твери угрожает соседям и нападает на них

В Твери житель многоквартирного дома по улице 15 лет Октября терроризирует соседей. Он угрожает им и нападает на беззащитных женщин с детьми. Об этом сообщил свидетель произошедшего в социальных сетях.
Мужчина рассказал, что не так давно купил квартиру в одном из домов для своих родителей. Своей главной ошибкой в этом деле он считает неосведомленность о соседях.
По словам местного жителя, из-за «странного человека» у пенсионерки случился инсульт. Жителям приходится тратить деньги на новые двери, комплектующие к ним, а также на лекарства от стресса и давления.
Мужчина поведал, что полицейские ограничиваются стуками в дверь, а после и вовсе перестают работать по этим заявлениям. При этом у пострадавших есть все доказательства неадекватного поведения соседа: видео, заявления от соседей и управляющей компании.