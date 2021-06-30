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Среда, 30 июня, 2021
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Житель многоквартирного дома в Твери угрожает соседям и нападает на них

Елена Лобанова
Житель многоквартирного дома в Твери угрожает соседям и нападает на них
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В Твери житель многоквартирного дома по улице 15 лет Октября терроризирует соседей. Он угрожает им и нападает на беззащитных женщин с детьми. Об этом сообщил свидетель произошедшего в социальных сетях. 

Мужчина рассказал, что не так давно купил квартиру в одном из домов для своих родителей. Своей главной ошибкой в этом деле он считает неосведомленность о соседях. 

— В доме живет один очень странный человек. Он удивляет своим поведением уже пять месяцев подряд. Его жертвами становятся самые слабые: женщины и дети. Мужчина караулит их, а когда те остаются дома одни, то начинает угрожать и выламывать двери, — рассказал один из пострадавших. 

По словам местного жителя, из-за «странного человека» у пенсионерки случился инсульт. Жителям приходится тратить деньги на новые двери, комплектующие к ним, а также на лекарства от стресса и давления. 

— Несколько раз вызывали полицию, но все заканчивается, так и не начавшись. Сосед прячется за дверью, а проникать в его жилище правоохранители не могут. Возбуждать административные дела также не получается, — отметил пользователь соцсетей. 

Мужчина поведал, что полицейские ограничиваются стуками в дверь, а после и вовсе перестают работать по этим заявлениям. При этом у пострадавших есть все доказательства неадекватного поведения соседа: видео, заявления от соседей и управляющей компании.  

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